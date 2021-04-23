Москва, , 16:11 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами. Об этом 23 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Соглашение рассчитано на пять лет. На церемонии подписания документа присутствовала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Собянин отметил важность экономического и социального сотрудничества с Камчаткой, отметив, что из этого региона в столицу поступает свыше трети объёмов рыбной продукции, потребляемой в городе.

Новая договорённость станет продолжением соглашения, которое заключили субъекты РФ в 2014 году.