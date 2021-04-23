Москва, , 15:57 — REGNUM В столице России в настоящее время находятся 789 тысяч трудовых мигрантов. За год их численность сократилось на 21%, пишут киргизстанские СМИ.

По официальным данным, большинство мигрантов, а именно 30% от их общего количества, составляют граждане Киргизии.

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На втором месте оказались граждане Узбекистана, которых насчитывается 27% от общего числа мигрантов.

А замыкают тройку лидеров уроженцы Таджикистана — каждый пятый мигрант в Москве имеет таджикское гражданство.

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