Москва, , 14:48 — REGNUM В Госдуме уверены в соразмерном ответе России на высылку российских дипломатов Литвой, Латвией и Эстонией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Уверен, Россия ответит быстро и соразмерно и Литве, и Латвии, и Эстонии», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Страны Прибалтики не могут остаться в стороне, когда запущена цепная антироссийская реакция для прикрытия провала операции Вашингтона по организации госпереворота в Белоруссии, отметил парламентарий.

«Говорить о том, что выдворение российских дипломатов является шагом к осложнению отношений с Москвой нет необходимости, они и так хуже некуда с каждой из трех Прибалтийских республик по отдельности, и со всеми вместе», — добавил глава комитета.

Рига, Вильнюс и Таллин отреагировали на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата.

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