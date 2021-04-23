Бангкок, , 14:26 — REGNUM Более 300 тыс. свечей было зажжено 22 апреля в Таиланде в честь Дня Земли, сообщает France24.

Попытку войти в Книгу рекордов Гиннесса попытались монахи буддистского храма Ват Пхра Дхаммакая, расположенного в провинции Патхумтхани, недалеко от Бангкока. Из 330 тыс. свечей последователи неортодоксального движения Дхаммакая выложили карту Земли и фигуры Будды.

«Очистите разум, очистите мир» также было написано в мерцающем свете, и организаторы заявили, что цель состояла в том, чтобы «побудить людей любой национальности, расы и религии объединиться в мероприятиях по воспеванию и групповой медитации, делясь любящей добротой».

Церемония была приурочена ко Дню Земли, всемирному мероприятию, которое направлено на повышение осведомленности об экологических проблемах, поднимая вопросы о том, было ли горение такого количества свечей само по себе вредным для окружающей среды.