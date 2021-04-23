Москва, , 14:28 — REGNUM В течение ближайших суток в столице России произойдет столкновение зимы и лета. Об этом 23 апреля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня, можно сказать, что встретилась зима с летом, такое редкое пограничное состояние, чтобы гроза — это летнее опасное явление, и сменилась мокрым снегом уже буквально ночью. Пусть он будет локальным, кратковременным, быстротечным, он будет таять буквально на глазах, но, чтобы в течение суток, даже меньше, в одном месте столкнулись гроза и мокрый снег — это удивительное явление», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что 23 апреля в Москве будет первая весенняя гроза и грозовые тучи будут идти в небе над российской столицей в течение нескольких часов, а 24 апреля температура воздуха упадет на 7−8 градусов и утром в субботу будет составлять +3 °C, в результате чего вместе с дождем может выпасть мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что во второй половине дня в пятницу, 23 апреля, в столице России ожидаются ливневые дожди и, возможно, грозы.