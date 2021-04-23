Киев, 23 апреля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Президенты Украиныприходят и уходят, а свободный Донбасс продолжает жить своей отдельной отэтого государстважизнью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 апреля, комментируя высказываниясоветника украинскойделегации вТрехстороннейконтактной группе Алексея Арестовича.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как сообщалось ранее, Арестович заявил, что «принципиальнаяпозиция» Украинысостоит в том, что«никаких переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР не будет и не может быть».

« Отказ Киева вести переговоры с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой — это свидетельство не силы, а слабости. И что ещё более важно, это свидетельство политического недомыслия, потому что из текста Минских соглашений 2015 года ясно следует, что диалог Киева с Донецком и Луганском является непременным условием урегулирования конфликта в Донбассе. Так, в пункте 9 Комплекса мер говорится, что выборы в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и конституционная реформа на Украине проводятся «в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Далее, в пункте 11 речь вновь идёт о том, что и конституционная реформа на Украине, а также выработка законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет осуществляться по согласованию с представителями этих районов.

Всё это, напомню, украинская сторона должна была сделать ещё в 2015 году. Она этого не сделала. «Отдельные районы» тем временем продолжали жить и развиваться и превратились в народные республики. По сути дела, однако, их трансформация лишь усиливает потребность в прямом диалоге между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой, что вчера ещё раз подчеркнул президент России.

В свою очередь, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также вчера выступил весьма конструктивно по отношению к Киеву. В то же время он ясно дал понять, что ждать «благоволения» от Киева ни ДНР, ни ЛНР не будут, они будут строить своё будущее и стараться влиять на будущее Украины так, чтобы она перестала быть для них враждебной реальностью.