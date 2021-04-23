Москва, 23 апреля 2021, 13:31 — REGNUM Боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, а также ощущение слабости, спутанность речи и изжоге являются симптомами, которые могут указывать на развитие инфаркта. Большинство людей об том знают. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
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При этом, по его словам, есть и такие признаки инфаркта, на которые люди редко обращают внимание.
Эксперт указал на важность учитывать пол и возраст того, «у кого появились эти симптомы». Так, мужчины более подвержены развитию инфаркта после 45 лет, а женщины — после 50 лет. Также, по словам врача, стоит обратить внимание и на наследственность.
Также факторами риска являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар. Кроме того, в этом списке — курение, ожирение и отсутствие физической активности, добавил Мясников.