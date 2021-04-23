Геленджик, Краснодарский край, , 13:01 — REGNUM Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» и скоростной катамаран «Грифон» будут курсировать между Сочи и Новороссийском с остановкой в Геленджике, об этом сообщил 23 апреля в соцсетях глава администрации Геленджика Алексей Богородистов.

«Уже с мая этот вид водного транспорта будет доставлять пассажиров из Новороссийска в Сочи, делая остановку в Геленджике. Компания, которая занимается организацией перевозок, уже приобрела для этих целей скоростной катамаран «Грифон». На линию также планируют поставить «Комету». А уже в следующем году на линию встанет второй «Грифон», который будет заказан по программе льготного лизинга. Судно дорогое — 350−400 млн рублей», — сообщил Богородистов.

Стоимость билета на морской транспорт составит от 800 до 1000 рублей для взрослых, время в пути — от трёх с половиной до четырёх часов.

Катамаран «Грифон» рассчитан на 150 человек, его скорость до 55 км/ч, «Комета» вмещает единовременно 120 человек, её скорость до 65 км/ч. Как ранее анонсировала первый заместитель главы Новороссийска Светлана Калинина, каждое судно будет выполнять по два рейса в день.