Таллин, 23 апреля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Вызовы специалистов по борьбе с клопами стали в столице Эстонии ежедневными, эта проблема за последнее десятилетие серьезно беспокоит таллинцев. Об этом сообщил «МК-Эстония», отметив, что таллинцы завозят клопов из зарубежных и внутригосударственных поездок, после визита в медучреждение.

Диалог насекомых. 1925

Так, представитель фирмы Astrades OU, специализирующейся на борьбе с домашними вредителями, Игорь Мухин признал, что количество клопов в Таллине резко выросло в последние годы: если, например, 20 лет назад вызов «на клопов» поступал раз в полгода, то теперь — почти каждый день.

По наблюдениям специалиста, больше всего клопов в районе Мустамяэ, в старых домах на Таммсааре, Сыпрузе, Вильде. Но и в других районах города, да и в частных домах они тоже бывают, и даже в очень богатых домах. «Недавно обрабатывали роскошный особняк. Владелец полагает, что привез клопов из дорогого отеля в Тарту», — рассказал он.

Таллинцы привозят клопов из различных поездок — с курортов, из гостиниц. Оказалось, что много клопов в Финляндии и Швеции, где работают жители Эстонии. Клопы имеются также в некоторых гостиницах и дешевых хостелах Эстонии. Нередко привозят клопов зарубежные гастарбайтеры, живут в съёмных квартирах и часто переезжают, таким образом разносят насекомых по городу.

Игорь Мухин вспомнил случай, когда его вызвали в одну из ласнамяэских квартир, где жили гастарбайтеры из Украины. Рассадник клопов обнаружился в диване. «А мы этот диван с помойки принесли! Смотрим, хороший, практически новый диван кто-то выкинул!» — признались они.

Клопов можно зацепить и в медучреждениях Эстонии.

По словам клиентов фирмы, врачи не всегда распознают укус клопа, например, одна из клиенток рассказала, что ее сына два месяца лечили от аллергии, пока родители своими глазами не увидели в постели клопа. Специалисты считают, что врачи просто не в курсе, что такая проблема существует и набирает обороты.

Универсального способа уничтожения клопов не существует, напомнило издание.