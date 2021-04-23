Калуга, , 13:08 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 апреля. Днём ранее, 22 апреля, в регионе было зарегистрировано 57 случаев.

ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 683 человека, 1599 человек находится на лечении, 31 778 человек выздоровел.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 306 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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