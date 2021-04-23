Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Уличного шествия «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге 9 мая 2021 года не будет из-за сложной эпидемиологической ситуации. Второй год подряд памятная акция пройдет в онлайн-режиме. Об этом 23 апреля сообщил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в 2019 году

По словам чиновника, празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году состоится, как и в прошлом, с учетом особенностей инфекционной обстановки. Так, 8 мая в два этапа — в 11:00 и в 12:30 мск — на всех мемориальных местах города, где захоронены павшие герои войны, жертвы блокады, или возведены монументы, пройдут торжественные возложения цветов.

«У нас, безусловно, состоится парад, в котором примут участие наши уважаемые ветераны. В основном, те, кто будет участвовать в этом мероприятии, будут провакцинированы», — сообщил Ржаненков.

Однако из-за пандемии второй год подряд в реальном режиме не будет проведена акция «Бессмертный полк». Как и в 2020 году, это мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Чтобы в нем смогли принять участие все желающие, разработано несколько приложений в социальных сетях для проведения виртуального шествия.

«Мы несколько месяцев готовились к живому шествию, но в этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет провести живое шествие полка по Невскому проспекту, — уточнил координатор петербургского штаба «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев. — Прием заявок на онлайн-шествие уже стартовал. Само шествие пройдет за один день».

Подготовка к празднованию 9 мая в Петербурге начнется заблаговременно. Так, с 24 апреля у станции метро «Гостиный двор» на Невском проспекте начнут раздавать всем желающим георгиевские ленточки. В этом году изготовлено более 1 млн ленточек, их также можно будет получить в МФЦ и в администрациях районов города. С 4 мая начнется благоустройство города — на центральных улицах появятся украшения к Дню Победы.

«Адресной программой централизованного оформления предусмотрено порядка 120 адресов во всех 18 районах города, среди которых, в первую очередь, места проведения торжественно-траурных церемоний и возложений. Главными идеологическими линиями в оформлении города в этом году станут, прежде всего, символы городов-героев и воинской славы», — рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол.

Например, на Стрелке Васильевского острова появится аллея Городов-героев из 13 композиций с исторической справкой по каждому городу.

«В этом году планируется разместить более шести тысяч элементов праздничного оформления, которые создадут праздничное настроение всем горожанам и гостям города. Это и знамена Победы и флаги расцвечивания на стенах зданий, тросовых конструкциях, виниловые баннеры на опорах освещения количеством более 1,5 тыс. штук», — резюмировал он.

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В настоящий момент в Петербурге проживает не более 400 участников войны-инвалидов, чуть больше 4 тыс. непосредственных участников боевых действий. Также в Северной столице проживает более 68 тыс. жителей блокадного Ленинграда, награжденных этим знаком. Помимо этого в Петербурге живут около 11 тыс. тружеников тыла и около 7 тыс. малолетних узников фашистских концлагерей и всего три участника обороны Ленинграда в подразделениях МПВО. Кроме того, в городе на Неве проживают более 222 тыс. детей войны.