Москва, , 13:34 — REGNUM Пиар-агент певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина) опроверг слухи о второй беременности певицы. Об этом сообщает издание StarHit 23 апреля.

По данным StarHit, поклонники артистки вырвали фразу из контекста. «Нет, она не в положении. Ее спросили: «Что повлияло на ваше решение стать экоактивистом?». Она ответила: «Повлияло то, что я стала мамой…». И она, обсуждала свой прошлый опыт, когда была еще беременной», — объяснил представитель Шурочкиной.

Ранее Нюша выступала на премии Glamour Eco Award и сказала фразу, спровоцировавшую слухи о второй беременности. «Внутри меня есть еще одна чудесная, маленькая жизнь. Скоро появится новый человечек», — произнесла певица.

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