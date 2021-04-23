Кишинёв, , 11:49 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от Партии социалистов вынесли на голосование в законодательном органе декларацию «об узурпации власти» судьями Конституционного суда (КС) республики. Об этом 23 апреля сообщает молдавское онлайн-издание Noi.

По данным журналистов, документ представлен в связи с тем, что КС Молдавии 15 апреля вынес постановление, разрешающее президенту республики Майе Санду распустить парламент.

«Мы, депутаты, обязаны не допускать скатывания страны в сторону диктатуры, ущерба построению верховенства закона и демократии в Республике Молдова», — говорится в декларации.

В ней также отмечается, что Конституционный суд принял решение о роспуске суда вопреки рекомендациями Венецианской комиссии при Совете Европы.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента страны и парламентского большинства, которое сформировала Партия социалистов.

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