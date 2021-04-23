Алма-Ата, Казахстан, 23 апреля 2021, 11:34 — REGNUM Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алма-Аты предупредил об опасности заражения коронавирусом во время проведения несогласованного митинга, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проведение массовых мероприятий запрещено в связи с нахождением города в «красной» зоне по санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что департамент рекомендовал уполномоченному органу отказать в проведении митинга из-за эпидемии. Письмо с разъяснением было направлено заявителю — Жанболату Мамаю.
Ранее Жанболат Мамай анонсировал проведение митинга против сдачи земли в аренду иностранным гражданам 24 апреля. Активист заявил, что мероприятие «состоится в любом случае».