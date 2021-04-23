Сочи, Краснодарский край, , 11:07 — REGNUM Временные ограничения на строительство на территории Сочи планируют ввести с 1 июля, действовать они будут до принятия нового Генерального плана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 23 апреля.

«Запланировано внесение изменений в правила землепользования и застройки, которые должны вступить в силу 1 июля. Данными изменениями будут введены временные ограничения на строительство. Они будут действовать до принятия нового Генерального плана города Сочи, в котором будут обозначены пути решения градостроительных проблем города, а также заложено общее направление развития курорта», — прокомментировал председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Общественные обсуждения по проекту изменений в правила землепользования и застройки, которые включают новый раздел, связанный с ограничениями жилой застройки и нежилых объектов, стартуют в Сочи 23 апреля, они продлятся до 26 мая. После обсуждений в администрации будут принимать предложения к документу, проект представят на рассмотрение депутатов. Как пояснили в мэрии, в будущем для проектировки новых объектов в Сочи будет необходимо учитывать количество парковочных мест, обеспеченность детскими садами и школами, озеленение и благоустройство. Вводимые ограничения не коснутся действующих договоров комплексного развития территории, разрешения на строительство объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов, в частности социальных объектов, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке выдачи разрешений на строительство новых многоквартирных домов на территории города-курорта Сочи было заявлено в начале марта, цель — упорядочить застройку и развивать территорию города комплексно.

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