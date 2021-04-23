Москва, , 11:06 — REGNUM Прогнозы министерства экономического развития России, согласно которым реальные доходы жителей РФ вырастут на 3% в 2021 году, на 2,4% — в 2022 году и на 2,5% — в 2023 году, скорее всего, не сбудутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил управляющий партнер инвестиционной группы, член федерального политсовета «Партии роста» Дмитрий Тарасов.

«На мой взгляд, прогнозы ведомства не сбудутся. Минэкономразвития РФ уже пересмотрело свой прогноз по инфляции до 4,3% по итогам 2021 года. Ранее был прогноз 3,7%. Но даже эти цифры занижены. А ЦБ пойдет по пути повышения ключевой ставки. Это значит, что реальная инфляция ниже 8% не опустится, — сказал Тарасов. — А теперь простая математика: инфляция 8% + 3% реальные доходы. Итого каждый житель России, по мнению МЭР, станет богаче более чем на 11%. Это за счет чего? Может, зарплату гражданам увеличат? Или пенсии поднимут? Опять грустные цифры: Минтруд с 1 апреля проиндексировал пенсии всего на 3,4%, вот, собственно, и вся математика. Инфляция 8% минус инкассация 3% — в реальности пенсионеры обеднеют на 5%».

А в России, как призвал не забывать Тарасов, более 43 млн пенсионов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что прогнозы Минэкономразвития РФ следует рассматривать как попытку повлиять на экономические ожидания потребителей.