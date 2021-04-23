Москва, , 11:03 — REGNUM В своих антироссийских обвинениях Чехия прикрывалась «убогой и низкой» ложью. Об этом на открытии архивной выставки «Помнит мир спасенный: поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«В своих действиях Чехия прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития», — сказал Нарышкин.

По его словам, политические руководители группы западных стран пытается «шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».

Нарышкин подчеркнул, что в этом плане отличилась Чехия, страна «довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах», которая пошла на конфликт с Россией: «И, признаться, получила свое».