Джакарта, , 10:53 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии ищут подводную лодку Nanggala-402, исследуя все районы у северного побережья острова Бали, сообщает Kompas.

«Все районы у северного побережья Бали подвергаются тщательному поиску с использованием всего существующего оборудования и кораблей», — заявил глава информационного центра национальных вооруженных сил Индонезии Ахмад Риад в ходе пресс-конференции.

На месте развернуто не менее 21 боевого корабля ВМС Индонезии, в том числе подводная лодка Alugoro-405, а также четыре полицейских катера.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательное судно для транспортировки подводных лодок MV Swift Rescue, принадлежащее ВМС Сингапура, прибудет на место поиска затонувшей индонезийской подлодки.

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