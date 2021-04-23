Москва, 23 апреля 2021, 10:32 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя посёлка шахты «Трудовская», что на окраине Донецка. Об этом сообщила 23 апреля пресс-служба ведомства.
В СК РФ отметили, что боевики ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, их действия направлены на причинение вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц, живущих в Донбассе и не участвующих в вооружённом конфликте.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 80 единиц боеприпасов.
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