Москва, , 10:32 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя посёлка шахты «Трудовская», что на окраине Донецка. Об этом сообщила 23 апреля пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, украинские военнослужащие 22 апреля 2021 года произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры… в результате чего не участвующий в вооружённом конфликте 60-летний мирный житель получил ранения», — сказано в сообщении.

В СК РФ отметили, что боевики ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, их действия направлены на причинение вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц, живущих в Донбассе и не участвующих в вооружённом конфликте.

«Украинские силовики нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», — подытожили в ведомстве.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 80 единиц боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК