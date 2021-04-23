Москва, , 10:19 — REGNUM Никаких предпосылок к изменению расписания Единого государственного экзамена, который пройдёт с 31 мая по 17 июня, нет. Об этом на всероссийском совещании «Регламентация образовательной деятельности: вчера, сегодня, завтра» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Расписание экзаменов утверждено, и никаких предпосылок, что оно изменится, нет», — сказал Музаев.

По его словам, как и в 2020 году, нужно принять особые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также отработать выполнение рекомендаций Роспотребнадзора с каждым пунктом проведения экзамена.