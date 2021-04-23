Алушта, Крым, , 10:18 — REGNUM Старший помощник прокурора города Алушты Республики Крым обвиняется в организации незаконной миграции и покушении на мошенничество, сообщили 23 апреля в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

По данным предварительного следствия, двое граждан Украины обратились к риелторам с просьбой продать их квартиру в Алуште. После того, как был найден покупатель, владельцам квартиры предложили приехать в Крым для оформления сделки. Однако они сообщили, что приехать не могут из-за временного ограничения на въезд в РФ иностранных граждан. Риелторы обратились за помощью к своему знакомому, старшему помощнику прокурора Алушты. Тот заявил, что сможет предоставить справки для въезда и выезда на имя граждан Украины под предлогом их лечения в медучреждении Республики Крым — за денежное вознаграждение. Некоторое время спустя он действительно предоставил подложные справки, по которым граждане Украины пересекли Государственную границу Российской Федерации. При получении денежного вознаграждения в 130 тыс. рублей сотрудника прокуратуры задержали правоохранители.

Фигуранту уголовного дела в рамках расследуемого дела предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям УК РФ. Свою вину он признает и сотрудничает со следствием, в связи с чем судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле также было возбуждено уголовное дело в отношении двух прокуроров отделов аппарата прокуратуры Республики Крым по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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