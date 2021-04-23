Сеул, , 10:26 — REGNUM Вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, приговорённый к тюремному сроку за дачу взятки, отклонил обвинения по делу о слиянии корпораций Cheil Indusries и Samsung C&T, в результате которой получил единоличный контроль над конгломератом. Об этом сообщает Law Times со ссылкой на представителей Центрального окружного суда Сеула.

Известно, что данное заседание должно было состояться 25 марта, однако было перенесено из-за операции Ли Чжэ Ёна по удалению аппендицита.

Адвокаты вице-президента Samsung утверждают, что компания Samsung C&T столкнулась с трудностями в управлении, и её слияние с Cheil Industries было необходимо для преодоления кризиса. Они также утверждают, что мнения руководства двух компаний и интересы акционеров были в достаточной степени учтены.

Известно, что 6 мая суд планирует начать заслушивание показаний свидетелей.

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