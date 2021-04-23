Лос-Анджелес, США, , 10:08 — REGNUM В Сети появился трейлер нового сезона игры Apex Legends с подзаголовком «Наследие». Его опубликовали на официальном YouTube-канале проекта.

В сезоне «Наследие» геймеры смогут поиграть за Валькирию — новую героиню, снаряжённую реактивным ранцем и луком. Помимо этого, в Apex Legends добавят новый режим под названием «Арена».

Напомним, Apex Legends — это популярная «королевская битва» от студии Respawn Entertainment. Её события разворачиваются в той же выдуманной вселенной, что и у игры Titanfall.

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