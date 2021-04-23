Сан-Хосе, , 09:28 — REGNUM Представители Южной Кореи и восьми стран Центральной Америки приняли совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с решением Токио сбросить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1» в океан и призыв к коллективным ответным мерам по обеспечению безопасности на море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данное заявление принято по итогам консультативного диалога между Южной Кореей и системой центральноамериканской интеграции (SICA), состоявшегося 22 апреля в Коста-Рике.

Участники встречи разделили общее понимание рисков, связанных с планируемым сбросом Японией загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1», а также выразили приверженность борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия.

Кроме того, стороны договорились укрепить сотрудничество, а страны — участницы SICA также выразили поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

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