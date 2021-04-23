Кызыл, , 08:52 — REGNUM Региональное управление Роспотребнадзора по Туве рекомендовало перенести на год проведение международного фестиваля живой музыки «Устуу-Хурээ». По словам руководителя ведомства Людмилы Салчак, вопрос уже согласован с министерством культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Решение об отмене фестиваля в 2021 году было принято из-за планировавшегося прибытия гостей из-за границы. Музыканты должны были приехать в том числе из стран, охваченных третьей волной пандемии.

Добавим, что фестиваль проводится с 1999 года и посвящён возрождению буддийского храма Устуу-Хурээ. В нём могут принять участие все желающие, работающие во всех жанрах и стилях современной музыки. При этом использование фонограммы не допускается.