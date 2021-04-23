Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Американский посол в России Джон Салливан с радостью прибыл на родину. Об этом он заявил журналистам 23 апреля, когда прибыл в аэропорт имени Джона Даллеса в Вашингтоне.

«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная», — сказал Салииван.

Дипломат заявил, что рад вернуться на родину. Он рассчитывает повидать семью и встретиться со своими коллегами в администрации президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, Салливан вернулся на родину на фоне обострения двусторонних отношений России и США, такую рекомендацию он получил от российской стороны. При этом в Госдепартаменте США заявили, что Салливану не предписывали покинуть Россию.

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