Сараево, , 08:11 — REGNUM Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон и глава представительства ЕС в Боснии и Герцеговине Йохан Сатлер обсудили 22 апреля с лидером бошняцкой партии «Демократического действия» и «Хорватского Демократического содружества» Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем и Драганом Човичем избирательные и конституционные реформы в стране. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Собеседники обсудили содействие диалогу о верховенстве права, реализацию избирательных и экономических реформ, необходимых для доверия граждан и прогресса на пути к ЕС.

В очередной раз они указали, что решительно поддерживают территориальную целостность и суверенитет, добавив, что подстрекательская риторика и шаги по подрыву этих принципов являются нереалистичными, неприемлемыми и антидемократическими.

Кроме того, по их словам, эти действия служат предлогом для лидеров, которые хотят избежать ответственности за реализацию важных реформ. Представители США и ЕС отнесли к ним «эффективную» избирательную и ограниченную конституционную реформу для более свободных и справедливых выборов, установление верховенства права для усиления ответственности коррупционеров.

Посол США подчеркнул, что реформа права и серьезный диалог, а не дестабилизирующие действия и риторика, обеспечили бы гражданам Боснии и Герцеговины лучшее будущее.