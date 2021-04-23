Барселона, Испания, , 07:37 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 5:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Барселоны» дубль оформил нападающий Лионель Месси, ещё по голу забили защитник Рональд Араухо и форвард Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. Кроме того, автогол на счету защитника «Хетафе» Софьяна Шакла.

«Хетафе» смог ответить двумя мячами, один из которых оказался автоголом защитника «Барселоны» Клемана Лангле, а второй забил форвард Энес Унал с пенальти.

На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 68 очков. «Хетафе» идёт на 15-м месте с 31 очком.

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