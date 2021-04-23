Болотное, , 07:19 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Болотное. Мужчина обвиняется в «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью малолетнему ребёнку с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в январе 2021 года мужчина наказал малолетнего ребёнка своей сожительницы. Шнуром от мультиварочной печи он ударил ребёнка не менее десяти раз.

Отмечается, что об этом стало известно после вмешательства неравнодушных людей, которым о случившемся рассказал сам ребёнок.

Ребёнок был доставлен в районную больницу. Для его выздоровления потребовалось не менее трех недель.

Новосибирцу грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено мировому судье Болотнинского судебного участка № 1 для рассмотрения по существу.