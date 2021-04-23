Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Новосибирска. Дело возбуждено по ст. 168 УК РФ — «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, утром 23 апреля 2020 года мужчина на своём приусадебном участке в посёлке Порос Мошковского района сжигал сухую траву. Решив, что что опасности нет, он вернулся в дом и стал распивать спиртные напитки. Однако огонь перекинулся на соседний участок, затем на чужие надворные постройки и распространились на территории садовых обществ «Кристал», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон» с возведёнными там домами.

В результате было повреждено и уничтожено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 млн рублей. Для возмещения причинённого ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.