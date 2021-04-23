Ростов-на-Дону, , 06:53 — REGNUM В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадал один человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло около 23:00 мск 22 апреля в Миллеровском районе. Предположительно, водитель автобуса Neoplan сообщением Ростов — Москва не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным большегрузом MAN, который перевозил дорожные катки. В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Мужчина был доставлен в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.