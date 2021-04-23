Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации МИД России проконсультироваться с руководством страны.

По данным РИА Новости, дипломат уже вышел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне, куда прилетел из Лондона. Ранее, 22 апреля, он вылетел из московского аэропорта «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что американский посол Джон Салливан с пользой проведет время в Вашингтоне. По ее мнению, его поездка в США должна помочь выработать единую позицию американских властей по отношению к России.

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