Тегеран, , 08:17 — REGNUM Согласно данным Wall Street Journal, руководство США приняло решение снять санкции с Центрального банка Ирана (CBI), Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 апреля.

Американский чиновник рассказал журналистам, что США представили план снятия некоторых санкций в рамках усилий по полному возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Американский чиновник не выделил санкции, которые должны быть сняты, однако Wall Street Journal перечислила их со ссылкой на два американских источника, ответственных за данный вопрос.

Бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки июля 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому Иран и мировые державы достигли соглашения по итогам интенсивных переговоров.