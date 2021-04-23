Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Соединенные Штаты задействуют свои воздушные средства для поиска пропавшей подводной лодки ВМС Индонезии, заявил пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби на своей странице в Twitter.

«По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства, чтобы помочь в поиске пропавшей подводной лодки», — сообщил он.

Кирби добавил, что глава Пентагона проведет переговоры с индонезийским коллегой Правобо Субианто, чтобы обсудить спасательную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля подводная лодка индонезийских ВМС пропала в районе острова Бали. На ее борту находились 53 человека. При этом с воздуха в месте предполагаемого нахождения субмарины было обнаружено масляное пятно.

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