Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Присвоение американской столице Вашингтону статуса штата одобрила Палата представителей Конгресса США, сообщили 22 апреля в пресс-службе нижней палаты законодательного органа.

Инициативу поддержали 216 конгрессменов, 208 проголосовали против, при этом голоса разделились строго по партийному признаку. На следующем этапе законопроект рассмотрят в сенате, где для положительного решения демократам потребуется заполучить по меньшей мере 10 голосов республиканцев.

В соответствии с документом, в юрисдикции нового штата будет находиться вся городская территория, кроме правительственных зданий и памятников, в том числе Белый дом, здание конгресса и верховного суда. Их продолжат считать столицей США.

Сам штат получит название Вашингтон, Содружество имени Дугласа (Washington, Douglas Commonwealth) — в честь борца за права темнокожих и лидера движения за отмену рабства Фредерика Дугласа (1818−1895).

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