Пекин, , 04:17 — REGNUM Госсовет КНР опубликовал руководство по совершенствованию механизма взаимопомощи для покрытия амбулаторных счетов в рамках своей базовой системы медицинского страхования для трудящихся, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Главное управление Госсовета в своем руководстве призвало предпринять постепенные шаги по возмещению амбулаторных счетов через единые счета, включив в них лекарства от хронических и распространенных заболеваний.

Единые счета должны включать всех работников, застрахованных в рамках базовой системы медицинского страхования и позволять им возмещать не менее 50% амбулаторных сборов, отмечается в руководстве.

Будет расширено использование личных счетов медицинского страхования для покрытия расходов на лекарства и медицинское оборудование, приобретенные в специализированных аптеках.

Руководство также призывало к более строгому контролю и регулированию использования фондов медицинского страхования и ускоренному межрегиональному урегулированию амбулаторных счетов на месте.