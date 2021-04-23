Москва, , 04:59 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым — стороны обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году успешно завершен второй долгосрочный контракт на поставку самолётов Су-35С для Минобороны России, продолжено строительство Су-57 в рамках гособоронзаказа, строительство Су-35 для иностранного заказчика, ремонт и модернизация ранее поставленной техники, изготовление составных частей самолёта SSJ-100.

В августе 2020 года завод подписал новый государственный контракт на строительство предприятием серии истребителей Су-35С. Загрузка завода обеспечена на период до 2028 года. В 2021 году прогнозируется увеличение объёмов производства в рамках гособоронзаказа.

Так же Михаил Дегтярев отметил, что Амурский судостроительный завод в конце прошлого года сдал Тихоокеанскому флоту третий корвет. Продолжено строительство четвертого корвета и четырех малых ракетных кораблей. При непосредственной поддержке Минобороны России в декабре 2020 года подписан новый контракт на строительство серии корветов.

На встрече обсудили ещё один принципиальный вопрос: о закреплении за Хабаровским краем статуса дальневосточной инновационной агломерации, учитывая всю имеющуюся образовательную среду и перспективу создания инновационного научно — образовательного технологического центра.

В завершении Дмитрий Медведев и Михаил Дегтярев обсудили общественно-политическую ситуацию в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и США в последние годы фактически вернулись в эпоху холодной войны, написал 23 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.