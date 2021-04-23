Пекин, , 04:07 — REGNUM Восемь человек, включая двоих пожарных, пропали без вести в результате пожара, вспыхнувшего на заводе в Шанхае, передает 23 апреля агентство Синьхуа.

По данным местных властей, пожар начался 22 апреля в 13:30 по Пекинук на заводе в районе Цзиньшань, который в основном производит аксессуары для электронных изделий. В информационном управлении районного правительства сообщили, что пожар взят под контроль.

Предварительное расследование установило, что шесть человек с завода и двое пожарных пропали без вести. Ведется поисково-спасательная операция. Подробности пока не сообщаются.