Пекин, , 04:03 — REGNUM Китай разрабатывает план развития своего производственного сектора на 14-ю пятилетку (2021−2025), также средне ‑ и долгосрочный период, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, передает агентство Синьхуа.

План будет сосредоточен на ключевых областях, таких как промышленная база и научно-технические инновации, а также ключевые отрасли промышленности, включая базовое техническое оборудование и сырье, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь министерства Хуан Либин.

В прошлом году Китай обнародовал план развития своей «зеленой» автомобильной промышленности на период 2021—2035 годов. Чтобы продвигать высококачественное производство, Китай ускорит совершенствование производственного инновационного потенциала и повысит уровень модернизации промышленных цепочек и цепочек поставок, сказал Хуан.

Страна также будет способствовать высокотехнологичному, интеллектуальному и зеленому развитию обрабатывающей промышленности и полностью откроет свой общий производственный сектор, добавил он.