Пекин, , 02:25 — REGNUM Бывший заместитель главы Национального энергетического управления КНР Лю Баохуа был исключен из Компартии Китая и отстранен от всех занимаемых должностей за нарушения партийной дисциплины и законов страны, сообщает агентство Синьхуа.

Расследование выявило, что Лю утратил свои идеалы и убеждения, предал изначальные устремления и миссию, а также сопротивлялся расследованию властей, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии Китая.

Лю нарушил кодекс бережливости из восьми пунктов, получал взятки и передавал партии ложные сведения, говорится в заявлении.

Утверждается, что он сколотил целое состояние состояние, вмешиваясь в рыночную деятельность вопреки закону, а также принимая большие суммы денег и подарков, используя свои позиции от занимаемых должностей и лоббируя интересы третьих лиц в обмен за вознаграждение.

Он также подозревается в совершении преступления, связанного с получением взятки, отмечается в заявлении. Согласно устав партии и законам страны было принято решение исключить его из рядов партии и снять со всех занимаемых должностей.