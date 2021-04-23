Париж, , 01:22 — REGNUM Во Франции 21-летний молодой человек был осужден за то, что насильно доставил свою бывшую подругу в частную больницу для проведения аборта. Об этом 21 апреля сообщает Le Parisien.

Осужденный Мехди ворвался посреди ночи к своей бывшей подруге, схватил ее за волосы и насильно отнес к своей машине, чтобы отвезти в частную больницу, так как он хотел, чтобы молодая женщина сделала аборт, несмотря на ее решение оставить ребенка. К счастью, женщина успела предупредить полицию.

19 апреля состоялся суд над юношей, на котором Мехди был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за насилие и угрозы смерти. Суд напомнил, что «аборт — это право женщины и только женщины».

Подсудимый давал противоречивые показания: вначале он утверждал, что ему «нужна была только информация об абортах», но уже несколько минут спустя он оправдывал свое поведение тем, что «не хотел быть отцом в 21 год».