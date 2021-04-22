Мадрид, , 23:27 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, мадридский «Атлетико» принял на своем поле «Уэску» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе «матрасников» голами отличились полузащитник Анхель Корреа и форвард Янник Карраско. Две голевые передачи на свой счет записал хавбек Маркос Льоренте.

Таким образом, «Атлетико» одержать две победы подряд впервые с января этого года. В 30-м туре команда Симеоне разгромила «Эйбар» со счетом 5:0.

На данный момент «Атлетико» занимает первое место в таблице чемпионата с 73 очками на счету, что на три очка больше, чем у их ближайших преследователей — мадридского «Реала».