Филадельфия, США, , 22:22 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, журналист Кита Помпи в своем твиттере сообщил, что «Филадельфия Сиксерс» подписал новый 10-дневный контракт с форвардом Энтони Толливером.

В составе «Филадельфии», с которой 35-летний баскетболист подписал второе 10-дневное соглашение, Толливер провел одну встречу. 16 апреля он принял участие в матче против «Клипперс» форвард отличился 2 подборами, 1 передачей, 1 блок-шотом и 1 потерей.

За 13 сезонов, что Толливер провел в НБА, он в среднем набирал 6,3 очка в среднем за матч.