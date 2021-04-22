Москва, , 22:15 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, полузащитник «Химок» Денис Глушаков принял участие в программе «Третий тайм» на канале «Матч Премьер» и рассказал о своем желании выступать за национальную сборную.

«По-прежнему считаю, что сборная России — не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня.

Самое главное — здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне Глушаков принял участие в 15 матчах чемпионата России и отличился в них 4 (3+1) очками по системе «гол+пас».