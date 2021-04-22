Анкара, , 21:13 — REGNUM Минздрав Турции заявляет о снижении ежесуточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. В частности, 22 апреля ведомство сообщило о 54 791 выявленном случае заражения.

По утверждению ведомства, это говорит о снижении динамики эпидемии по сравнению с предыдущими 10 днями.

Уточняется, что 16 апреля в Турции было зафиксировано 63 082 случая заражения.

«Сегодня выявлено 54 791 новый случай COVID-19. Умерли 354 человека, с начала пандемии умерло 37 329. В тяжелом состоянии находятся 3463 пациентов», — указано в сообщении минздрава Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции ограничила воздушное сообщение с этой страной на срок с 15 апреля по 1 июня текущего года.

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