Нью-Йорк, США, , 21:00 — REGNUM В сеть выложили трейлер третьего сезона анимационного сериала «Мир юрского периода: Меловой лагерь» (Jurassic World Camp Cretaceous). Ролик был опубликован 22 апреля на YouTube-канале франшизы.

В видео, в частности, показан генетически модифицированный динозавр из фильма «Мир Юрского периода». Создатели шоу дали понять зрителям, что существо создаст серьёзные проблемы группе подростков.

Напомним, мультсериал «Мир юрского периода: Меловой лагерь» выходит на потоковом сервисе Netflix. Первый эпизод шоу онлайн-кинотеатр показал 18 сентября 2020 года.

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