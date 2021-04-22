Французская Республика, , 20:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 22 апреля на пресс-конференции обнародовал некоторые элементы графика отмены связанных с COVID-19 ограничений, касающиеся открытия общественных заведений. Об этом сообщает Le Parisien.

Магазины, культурные мероприятия, спортзалы и террасы откроются «около середины мая», если позволит санитарная ситуация, сказал премьер, указав, что их точный список еще не установлен.

По словам Кастекса, «у нас будет возможность дать необходимые разъяснения в ближайшие дни». Также он заявил, что эти открытия могут быть «территориальными».

Жан Кастекс "С 3 мая мы также сможем снять ограничения на поездки в дневное время».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что учреждения культуры и террасы заведений общественного питания откроются в середине мая.

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