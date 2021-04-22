Аризона, , 20:21 — REGNUM Почти через пять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней. Сообщившее об этом 22 апреля издание The Guardian считает данное решение беспрецедентным и подрывающим доверие к результатам президентских выборов 2020 года.

Законодатели штата намерены убедиться в честности результатов голосования поверяя бюллетени на признаки фальсификации. Все бланки будут проверены на наличие сгибов, на заполнение рукой человека, и на то, что они напечатаны в одной типографии и на правильной бумаге. Существует подозрение, что некоторое количество бюллетеней были распечатаны не в официальной типографии.

Напомним, что Байден победил второго кандидата Дональда Трампа лишь с небольшим отрывом. В Аризоне новый президент обошел Трампа примерно 10 тыс. голосов. Начавшийся аудит пересчитает 2,1 млн бюллетеней, что займет несколько месяцев.