Нижний Новгород, 22 апреля 2021, 18:52 — REGNUM Столица Киргизии присоединилась к международной акции «Сад памяти» — в Бишкеке состоялась торжественная церемония посадки деревьев, приуроченная к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участники акции высадили 76 деревьев, в том числе 28 саженцев ивы — в память о бессмертном подвиге воинов-панфиловцев.
Организаторами мероприятия выступили фонд «Евразийцы — новая волна», министерство обороны республики и мэрия города Бишкека.
Также в церемонии приняли участие представители государственных органов Киргизии, посольства России, российской авиабазы «Кант», Киргизского общества блокадников Ленинграда, преподаватели и студенты столичных вузов.
Напомним, что инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. В период с марта по июнь прошлого года участники проекта высадили 27 миллионов деревьев во всех регионах России. В 2021 году акция обрела международный характер.