Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Sony подтвердила, что в её сервисе подписки PlayStation Plus действительно появилась функция Video Pass. Об этом 22 апреля сообщил портал Game Informer.

Менеджер Sony Ник Магуайр пояснил, что несмотря на то, что служба является вполне официальной, работа над ней пока не завершена. По поводу того, что Video Pass сейчас оказался «привязан» к Польше он сказал, что эта страна по определённым причинам очень важна для Sony.

Напомним, 21 апреля 2021 года Sony случайно опубликовала на своём сайте информацию о сервисе Video Pass, который пока доступен только польским подписчикам PS Plus. Новая услуга компании предоставляет им доступ к фильмам Sony Pictures.

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